لهو الأطفال يتسبب في قتل شخص طعنًا بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص بعد الاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض، محدثًا إصابته التي أنهت حياته في محافظة القاهرة.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة عامل رخام متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالرقبة.

وبالانتقال وسؤال والد المتوفي اتهم عاطل بالاعتداء على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض “مطواة” تسببت في إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وعثر بحوزته على سلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حول الجيرة لهو الأطفال، باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.