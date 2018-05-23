لهذا السبب محافظ الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحى، وجميع الأجهزة التنفيذية.يأتى ذلك للتعامل مع تحذيرات سقوط الأمطار على أحياء المحافظة خلال الـ3 أيام المقبلة.يذكر أن التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على الجمهورية، أشار إلى احتمالية

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحى، وجميع الأجهزة التنفيذية.

يأتى ذلك للتعامل مع تحذيرات سقوط الأمطار على أحياء المحافظة خلال الـ3 أيام المقبلة.

يذكر أن التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على الجمهورية، أشار إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد خلال الفترة من 23 وحتى 25 مايو الجارى.

وأوضح سلطان فى بيان له أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم، للتعامل مع أى أزمة طارئة، لاستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، لضمان تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع المدينة.

وناشدت شركة الصرف الصحى المواطنين توخى الحذر وعدم وقوف السيارات فوق “شنايش” الأمطار، والاتصال بالخط الساخن 175 من أى تليفون أرضى عند وجود أى تراكمات المياه.