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لهذا السبب.. السفارة الأمريكية في أنقرة تغلق أبوابها

وكالات:أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا أنها ستغلق أبوابها اليوم الإثنين، جراء وجود تهديدات أمنية.وذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز»، الأحد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.