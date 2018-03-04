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لهذا السبب.. السفارة الأمريكية في أنقرة تغلق أبوابها

وكالات:أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا أنها ستغلق أبوابها اليوم الإثنين، جراء وجود تهديدات أمنية.وذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز»، الأحد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
12:37 ص, الأثنين, 5 مارس 18 12:37 ص, الأثنين, 5 مارس 18

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وكالات:

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا أنها ستغلق أبوابها اليوم الإثنين، جراء وجود تهديدات أمنية.

وذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز»، الأحد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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