لهذا السبب.. السفارة الأمريكية في أنقرة تغلق أبوابها

لايف لهذا السبب.. السفارة الأمريكية في أنقرة تغلق أبوابهاوكالات:أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا أنها ستغلق أبوابها اليوم الإثنين، جراء وجود تهديدات أمنية.وذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز»، الأحد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. 12:37 ص, الأثنين, 5 مارس 18 12:37 ص, الأثنين, 5 مارس 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر وكالات:أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا أنها ستغلق أبوابها اليوم الإثنين، جراء وجود تهديدات أمنية.وذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز»، الأحد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر