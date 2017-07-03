لهذا السبب.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد

علي المصري: رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس عامر حسين، طلب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بتأجيل لقاء ناديه أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والثلاثون من الدورى المصرى الممتاز. ويعترض الزمالك على مواجهة الاتحا

علي المصري:

رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس عامر حسين، طلب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بتأجيل لقاء ناديه أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والثلاثون من الدورى المصرى الممتاز.

ويعترض الزمالك على مواجهة الاتحاد، يوم الخميس المقبل، خاصة أن الفريق سيعود من زيمبابوي فجر غدا الثلاثاء، في رحلة شاقة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة، عقب مواجهة كابس يونايتد، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وترغب اللجنة، فى إنهاء بطولة الدورى فى الموعد المحدد لها، يوم 17 يوليو الجارى، من أجل خوض بقية لقاءات كأس مصر، خاصة وأن المسابقة في الموسم الحالي، تتعرض لضغوط كبيرة وصعبة للغاية، ولا توجد بدائل أمام المسابقات، من أجل تغيير موعد المباراة.