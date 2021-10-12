«لن تقل عن موكب المومياوات».. وزير السياحة: احتفالية ضخمة في الأقصر للإعلان عن كشف جديد (فيديو)

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أنه يتم الآن التحضير لاحتفالية ضخمة و عمل ترويجي كبير لمحافظة الأقصر إضافة إلي كشف اثري جديد، و لن نقلد موكب المومياوات ، كما أنه يتم الآن عمل البروفات الخاصة بالاستعراضات والفيلم العالمي الذي سيعرض في الاحتفالية بعنوان الاقصر .

وقال العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الفيلم يحكي الاقصر باسواقها و حناطيرها والاغاني التقليدية والآثار والفنادق الأثرية و التحطيب والمعابد و كل ما يتعلق بالأقصر .

و أضاف العناني أنه عند العودة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من جولة الأقصر على متن الطائرة و تم عرض فيلم المومياوات نظر إليه بمعني أنه مش هنقل عن حاجة زي كده .

و تابع العناني أن العالم أجمع بعد جائحة كورونا عاوز بهجة و ضحك عايزين المزمار و الحناطير اللي بتجري ، مشيرا إلي أن شعار وزارة السياحة هو احترام الآثار.

و أشار العناني إلى أن ألوان معبد الكرنك عادت مرة أخرى و معبد آمون رع كذلك ، و سيتم تحديد موعد الإحتفالية قريبا حيث ستكون في فصل الشتاء .