«لنهره على سوء سلوكه».. شاب يقتل عمته في دمياط

لقيت سيدة مصرعها طعنًا بسلاح أبيض على يد نجل شقيقها عند مراجعتها له على سوء سلوكه، فوقعت بينهما مشادة سبها وارتكب جريمة قتل المجني عليها داخل شقتها في محافظة دمياط ، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط ، بلاغًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية ، عن استقبالها جثة سيدة، إثر إصابتها بجرح نافذ في الرقبة.

وتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليها -له معلومات جنائية- ووجود خلافات بينه والمتوفاة لنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه.

وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة خلالها اعتدى عليه بالسب، وطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.