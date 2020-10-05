لنقل 4600 راكب .. مصر للطيران تسير 33 رحلة دولية و7 داخلية غدًا

أعلنت شركة مصر للطيران، عن اعتزامها تسيير 45 رحلة جوية مجدولة غدًا الثلاثاء، بواقع 33 رحلة دولية إلي 26 وجهة عربية وأجنبية، و 7 رحلات داخلية إلي 5 مدن مصرية، و 4 رحلات شحن جوي، وذلك لنقل 4600 راكب.

رحلات مصر للطيران

وأفادت مصار مطلعة بمصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير غدًا رحلة واحدة إلي كل من أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ڤيينا، أسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، الشارقة، أربيل، بيروت، تونس، البحرين، القصيم، واشنطن، لاجوس، موسكو، بغداد، المدينة المنورة.

رحلات السعودية

وأضافت أنه سيتم إطلاق 3 رحلات إلي كل من دبي وجدة، ورحلتين إلي كل من الدمام وأبو ظبي والرياض، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان وطابا، بخلاف 4 رحلات شحن جوى.

رحلات مصر للطيران اليوم

وتطلق مصر للطيران، على مدار اليوم الإثنين، 34 رحلة جوية للعديد من الوجهات الدولية والداخلية، بخلاف 4 رحلات الشحن الجوى وذلك لنقل حوالي 3700 راكب.

وتنطلق رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، لندن، ميلانو، أسطنبول، نيروبي، الخرطوم، مسقط، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، چوبا، المدينة المنورة.

كما تسير الشركة رحلاتها إلى دبي والرياض بواقع 3 رحلات لكل منهما، بالإضافة إلي رحلتين لكل من الدمام والقصيم، و4 رحلات إلى جدة، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان.

حملة “مش حنبطل نسافر”

وأعلنت شركة مصر للطيران، والبنك التجاري الدولي CIB أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن استكمال الحملة التشجيعية للسفر التي أطلقتها الشركة من قبل تحت عنوان “مش حنبطل نسافر”، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، وتشجيعاً منها لاستعادة الحركة السياحية الداخلية وعودتها إلي معدلاتها الطبيعية.

وقامت مصر للطيران بالمشاركة مع البنك التجاري الدولي، بعمل رحلة ترويجية خاصة إلى مدينة طابا بجنوب سيناء رقم MS015 بحروف تسجيل SU-GFE علي طراز A220-300 ، وهو أحدث الطرازات التي تسلمتها الشركة – لمجموعة من عملاء باقة Prime Me لتعريفهم بواحدة من أهم المناطق السياحية بمصر.

وتسير مصر للطيران رحلتين أسبوعياً إلي طابا متبعة جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة عملاء الشركة.

وبدأت مصر للطيران في حملتها الترويجية “مش حنبطل نسافر” من خلال إطلاق العديد من العروض والتخفيضات على رحلاتها الدولية، وكذلك قسائم التخفيضات مسبقة الدفع، إضافة إلى عدد من الحملات الترويجية المتتابعة مع شركاء مصر للطيران.