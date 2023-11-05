لنقلها لمصر.. رئيس هيئة الاستثمار يلتقى كبرى الشركات اليابانية في صناعة مكونات السيارات

التقى حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على هامش جولته الترويجية في اليابان، مع كبري الشركات العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، للترويج للفرص المصرية المتاحة والتعرف على حوافز دعم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن “هيبة” شارك فى مائدة مستديرة أعدها المكتب التجاري المصري باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو، ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME واتحاد مصنعي مكونات السيارات في اليابان JAPIA .

كما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة، حيث تم التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة، لتنمية الصناعة ووضع الإطار التشريعي والحلول المناسبة لأي معوقات قد تواجه الصناعة.

وتابع : أنه تم إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة والذي يهدف لتنمية الموارد اللازمة لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تم استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام والتأكيد على اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.

من ناحية أخرى أعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر، كأحد أهم الأسواق الرائدة فى أفريقيا والشرق الأوسط والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.

كما أعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجية، خاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير علي المستثمرين وغيرها من الإجراءات، التي من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

وأكد أيضا حسام هيبة أن الحكومة تمنح حوافز إضافية للشركات كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة وهو ما يتوافق أيضا استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل التصدير.