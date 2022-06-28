«لنشر الوعي السليم».. أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية بحضور مفتي الديار المصرية (صور)

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية حاضر فيها فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الديار المصرية، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر الوعي السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، والتصدي للأفكار الهدامة ومواجهة الاستغلال السياسي للدين الإسلامي.

ودارت فعاليات المحاضرة حول عوامل فشل الإستغلال السياسى للإسلام فى الماضى والحاضر .

وتناولت الندوة أبرز مواقف جماعة الإخوان الإرهابية المخالفة لصحيح الدين، ومشاركة المرأة في العمل العام والسياسي، وكذا تطرق إلى تيارات وفرق الإسلام السياسي، ومنها: الخوارج – المعتزلة – المرجئة – الوهابية -الإخوان المسلمين.

وتناول شكل الدولة في الإسلام والعرب قبل الإسلام وقضية الولاء والبراء فى نظر تيارات الإسلام السياسي، وكذلك ذكر فضل الأعمال الصالحة في أول عشر أيام من شهر ذى الحجة.

وفي نهاية الندوة فتح باب المناقشة مع فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية، الذي أجاب على أسئلة بعض الضباط بقدر ملموس من الفهم والثقافة والمعرفة والوعي الديني والسياسي.

وفي الختام قدم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة بتقديم درع الأكاديمية لفضيلة المفتي.