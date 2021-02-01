لنتعلم من أخطائنا.. ماذا ينقص منتخب مصر لليد للفوز بكأس العالم 2023 (تحليل رقمي)

أسدل الستار على فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 لـ 31 يناير، بتتويج المنتخب الدنماركي باللقب أمام نظيره السويدي أمس الأحد، بنتيجة 26-24.

واستطاع المنتخب المصري تحقيق أفضل مركز له في بطولات العالم للرجال منذ عشرين عامًا، حيث وقع في المركز السابع بين كبار اللعبة، وذلك بعد توديعه للمنافسات من الدور ربع النهائي أمام بطل العالم، حيث كان أفضل مركز حققه الفراعنة من قبل هو الرابع ببطولة العالم 2001.

خلال هذا التقرير، نستعرض أرقام واحصائيات منتخب مصر لليد في مونديال 2021، في محاولة لاستكشاف نقاط القوة والضعف لمنتخب الفراعنة، وكيف نعالج ثغرات الفريق لتحقيق لقب كأس العالم القادم 2023، وقبل ذلك إمكانية الحصول على أول ميدالية أولمبية بالألعاب الجماعية في تاريخ مصر في طوكيو 2021.

التسجيل من الأجنحة.. نقطة الضعف الأولى

خاض المنتخب المصري 7 مباريات في بطولة العالم 2021، بواقع 3 مباريات بالدور الأول، و3 بالدور الرئيسي، ومباراة الدور ربع النهائي، مسجلًا خلالهم 222 هدفًا، من أصل 331 تسديدة، بفاعلية تهديفية بلغت 67.07%.

ومن حيث المراكز، سجل منتخب الفراعنة 48 هدفًا من الدائرة، يليهم الأهداف من الاختراقات بواقع 46 هدفًا، ثم أهداف خط الـ 9 أمتار بـ 42 هدفًا، والتسجيل من الهجوم الخاطف “Fast Break” بـ 30 هدفًا.

وباستثناء الرميات الجزائية التي أحرز منها الفراعنة 23 هدفًا، كانت أقل المراكز التي سجل منها لاعبو المنتخب المصري هو مركز الجناح، بواقع 25 هدفًا فقط، منهم 14 هدفًا سجلهم الجناح الأيمن الأساسي محمد سند.

وتعليقًا على هذه الاحصائية، قال صابر حسين لاعب منتخب اليد السابق، إن مركز الجناح كان من أبرز نقاط الضعف للمنتخب المصري خلال هذه البطولة، خاصة الجناح الأيسر، حيث غاب التوفيق عن اللاعب عمر بكار، الذي لم يسجل سوى 6 أهداف طول البطولة، وغياب البدائل الجاهزة في هذا المركز.

من ناحية أخرى، أوضح جوهر نبيل، لاعب منتخب اليد السابق، أن أحد الأسباب الرئيسية لضعف التهديف من مركز الجناح، هو غياب التحضير الجيد، والتمريرات الحاسمة لجناحي المنتخب على مدار المباراة.

هدافو المنتخب.. سند في الصدارة

وخلال المونديال، تصدر محمد سند قائمة هدافي المنتخب المصري بـ 36 هدفًا، يليه يحيى خالد (33 هدفًا)، ثم ممدوح هاشم (30 هدفًا)، ويحيى الدرع (26 هدفًا)، وأحمد الأحمر (22 هدفًا)، وفي المركز السادس علي زين (19 هدفًا).

وكان أكثر من أحرز أهداف من الدائرة اللاعب ممدوح هاشم (22 هدف)، فيما كان أكثرهم إحرازًا من الأجنحة محمد سند (14 هدفًا)، ومن الـ 9 أمتار يحيى خالد (9 أهداف)، ومن الرميات الجزائية محمد سند (9 أهداف)، ومن الهجوم الخاطف ممدوح هاشم (8 أهداف)، ومن الاختراقات يحيى خالد (13 هدفًا).

الـ 10 دقائق الأخيرة.. الأقل تسجيلًا والأكثر استقبالًا للأهداف

شهدت أهداف المنتخب المصري خلال مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021، توزيعًا متباينًا وفقًا لتوقيت إحراز الأهداف، حيث سجل الفراعنة 107 أهداف بالأشوط الأولى، في مقابل 105 أهداف في الأشواط الثانية، بالإضافة لـ 10 أهداف تم تسجيلهم في الفترات الإضافية.

من ناحية أخرى، استقبل منتخب مصري لكرة اليد 76 هدفًا في الأشواط الأولى من مباريات المونديال، مقابل 98 هدفًا في الأشواط الثانية، و11 هدفًا في الفترات الإضافية.

وكانت أكثر فترات المنتخب إحرازًا للأهداف في الـ 10 دقائق الأولى من الشوط الثاني بواقع 41 هدفًا، فيما كانت أقلهم هي الـ 10 دقائق الأخيرة من المباراة بـ 30 هدفًا.

في المقابل كانت أكثر فترات المباراة التي استقبل فيها منتخب مصر أهدافًا هي آخر 10 دقائق من المباراة بـ 35 هدفًا، يليها الفترة ما بين الدقيقة 41 لـ 50 بـ 34 هدفًا.

وفي هذا الشأن، قال صابر حسين في تصريحات لـ «المال»، إن السبب الرئيسي هي استقبال منتخب مصر لليد لأكثر عدد من الأهداف في الفترات الأخيرة من المباراة هو العامل البدني، واعتماد المدير الفني على مجموعة محددة من اللاعبين يتم استنفاد طاقتهم على مدار شوطي المباراة، على الرغم من أن القوام الأساسي للمنتخب يضم لاعبين جيدين في كل المراكز.

واتفق جوهر نبيل مع وجهة نظر رفيقه في الجيل الذهبي لمنتخب اليد الذي حقق رابع العالم 2001، مؤكدًا أن إشراك عدد قليل من اللاعبين في الجانب الأكبر من الدقائق يقود للتراجع في آخر 10 دقائق، وغياب الإعداد الجيد قبل البطولة بسبب ظروف جائحة كوفيد-19.

6 لاعبين تجاوزوا الـ 200 دقيقة خلال المونديال

خلال مباريات مونديال اليد 2021، تصدر محمد سند قائمة لاعبي منتخب مصر لليد الأكثر مشاركة من حيث عدد الدقائق، حيث لعب في 333:04 دقيقة، بمتوسط 47.5 دقيقة في المباراة الواحدة، يليه مباشرة يحيى الدرع بـ 332:35 دقيقة، ثم على زين (275:20 دقيقة)، ويحيى خالد (269:47 دقيقة)، وممدوح هاشم (230:29 دقيقة).

وباستثناء حارسي المنتخب كريم هنداوي ومحمد الطيار، نجد 6 لاعبين تجاوزت عدد دقائق مشاركاتهم حاجز الـ 200 دقيقة طوال البطولة، فيما شارك أحمد هشام وعمر بكار في نحو 196 دقيقة على مدار المونديال.

«من غير الطبيعي مشاركة هذا العدد المحدود من اللاعبين في كل هذه الدقائق»، يوضح جوهر نبيل لـ «المال»، مرجعًا غياب البدائل المتاحة التي يثق فيها المدير الفني، إلى ضعف فترة الإعداد وعدم قيام المنتخب بعدة مباريات تحضيرية قبل البطولة، مؤكدًا أن معظم اللاعبين الأكثر مشاركة في الدقائق نجدهم من المحترفين بالخارج.

ولكن من وجهة نظر صابر حسين، فإحصائية الدقائق ترجع لسببين؛ الأول هو أن هناك عدد محدود من اللاعبين الذين يجيدون الدفاع والهجوم على نفس القدر من الكفاءة، مثل يحيى الدرع وعلى زين ويحيى خالد، والثاني عدم وجود بدائل جيدة للدفاع على مستوى اللاعبين باستثناء إبراهيم المصري، مؤكدًا أنه في حالة إصابته أو غيابه لأي سبب كان المنتخب سيقع في أزمة كبيرة.

أهداف الـ 9 أمتار.. قلة التسديدات وضعف الفاعلية

على الرغم من احتلال الأهداف من التصويب من خط الـ 9 أمتار المركز الثالث لأهداف منتخب مصر لليد بالمونديال، إلا أن أهداف هذا المركز كانت الأقل من حيث الدقة والفاعلية، حيث سجل الفراعنة 42 هدفًا من أصل 96 تصويبة، بدقة بلغت 43.75% فقط.

وهنا يرى «نبيل» أن المنتخب المصري افتقد للكم والكيف في تصويبات خط الـ 9 أمتار، مؤكدًا أن أحد الأسباب الرئيسية في ذلك يرجع لقلة مساهمات لاعب مثل حسن القداح، حيث سجل 9 أهداف في 56 دقيقة فقط شارك فيهم خلال المونديال، ومع ذلك كان 3 أكثر اللاعبين تسجيًلا للأهداف من الـ 9 أمتار بـ 7 أهداف.

بطولة حراس المرمى

شهدت بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، تألقًا كبيرًا لحارسي المنتخب المصري كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار، واللذان اقتسما عدد دقائق المشاركة في المباريات السبع للفراعنة، بواقع 211 دقيقة للطيار، و204 دقائق لـ «كاتونجا».

ونجح «كاتونجا» في التصدي لـ 35 من أصل 111 تسديدة على المرمى، بنسبة نجاح بلغت 31.5%، فيما استطاع «الطيار» التصدي لـ 39 كرة من أصل 137 تسديدة، بنسبة نجاح بلغت 28.5%.

الجانب الأكبر من تصديات هنداوي والطيار كانت من تسديدات الـ 9 أمتار بواقع 12 و18 تصديًا على الترتيب، يليها التصويبات من الدائرة بواقع 9 و6 تصديات على الترتيب.

ومن حيث نسبة النجاح في التصديات، احتل كريم هنداوي المركز الـ 19 من بين حراس بطولة العالم، فيما جاء الطيار بالمركز الـ 28، ولكن من حيث إجمالي التصديات جاء هنداوي في المركز الـ 23، والطيار في المركز الـ 18 من بين حراس المونديال.

استقبلت شباك المنتخب المصري 185 هدفًا في 7 مباريات بالمونديال، جاءت النسبة الأكبر من الدائرة بـ 55 هدفًا، يليها أهداف الـ 9 أمتار بـ 41 هدفًا.

وأشاد جوهر نبيل بأداء حراس مرمى المنتخب المصري خلال البطولة، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا من أفضل الدفاعات على مر المونديال، معتبرًا هذه البطولة بمثابة «مونديال حراس المرمى بامتياز».

شاهد الاحصائيات الكاملة للاعبي منتخب مصر لكرة اليد بمونديال 2021