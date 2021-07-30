«لم ينتج عنه إصابات» .. السكة الحديد تعلن تصام قطار بحاجز خرساني في نجع حمادي

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم عن واقعة اصطدام جرار قطار 735 / 3980 ركاب نجع حمادي / سوهاج المكون من 7 عربات مطورة بالحاجز الخرساني الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي. وأشارت في بيان لها…

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم عن واقعة اصطدام جرار قطار 735 / 3980 ركاب نجع حمادي / سوهاج المكون من 7 عربات مطورة بالحاجز الخرساني الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي.

وأشارت في بيان لها الهيئة، أن حركة القطارات لم تتأثر بهذه الواقعة ، ولم ينتح عنها أي إصابات وأنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.

وتوسعت هيئة السكة الحديد في برنامج استغلال الأصول، وتستهدف السكة الحديد من خلال أصولها، سداد الديون المتراكمة، وإجراء تطويرات شاملة في برنامج تشغيل مواعيد القطارات في الفترة المقبلة.

وقامت الهيئة خلال الفترة الماضية، بطرح أكثر من قطعة أرض على المستثمرين للمشاركة في إقامة مشروعات تجارية وسكنية، بما يحقق عوائد مجزية للطرفين.



وتعول وزارة النقل على أصول السكة الحديد في توفير مبالغ مالية كبيرة تمنها من شراء عدد من العربات المكيفة، إلى جانب توفير جزء كبير من قطع الغيار للأسطول الحالي.



وفي الوقت نفسه، أعلنت اليوم هيئة السكة الحديد مواصلة إجراءات التعقيم والتطهير للعربات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الركاب.



وطالبت الهيئة جمهور الركاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة سابقا من مجلس الوزراء، وارتداء الكمامة قبل صعودهم للقطارات.