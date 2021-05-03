“لم نعد نؤمن باستمرارنا كزوجين”.. سبب انفصال بيل جيتس عن زوجته ميليندا

"سيواصلان العمل معًا في العمل الخيري"

أعلن بيل جيتس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت في تغريدة، الإثنين، إنه وزوجته ميليندا جيتس سينفصلان بعد 27 عامًا من الزواج.

وقال جيتس وزوجته في بيان مشترك أنهما سيواصلان العمل معًا في العمل الخيري الذي تناول التعليم والمساواة بين الجنسين والرعاية الصحية.

وقال الاثنان في بيان نشره حساب بيل جيتس على تويتر “بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا”.

وأضافا “لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة”.

ولم تتضح بعد التفاصيل المالية للقرار.

وأضاف البيان: “على مدى السنوات الـ 27 الماضية ، قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وبنينا أساسًا يعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الأشخاص من عيش حياة صحية ومنتجة”.

وتابع: “نستمر في مشاركة الإيمان بهذه المهمة وسنواصل عملنا معًا في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن ننمو معًا كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لعائلتنا عندما نبدأ في التنقل في هذه الحياة الجديدة “.

قصة زواج بيل جيتس ومليندا

وقاد بيل جيتس مايكروسوفت كرئيس تنفيذي منذ تأسيسها مع بول ألين في عام 1975 حتى عام 2000 ، تاركًا لستيف بالمر إدارة الشركة، بينما أصبح بيل جيتس رئيس مجلس الإدارة وكبير مهندسي البرمجيات.

وفي عام 2008 تخلى جيتس عن دوره اليومي في الشركة لقضاء المزيد من الوقت في مؤسسة “بيل ومليندا جيتس” الخيرية.

وفي العام الماضي، تنحى بيل جيتس من مجلس إدارة مايكروسوفت، وبدأ في قضاء المزيد من الوقت في المؤسسة غير الربحية جنبًا إلى جنب مع مليندا.

وعمل كل من بيل وميليندا جيتس في مايكروسوفت حيث كانت الأخيرة مديرة تسويق في شركة البرمجيات.

والتقى الاثنان في مأدبة عشاء لموظفي مايكروسوفت في عام 1987.

وقالت ميليندا جيتس لاحقًا: “استغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن يطلب مني الخروج”.

وتابعت: “كان بيل جيتس يزن الإيجابيات والسلبيات على السبورة”.

وفي عام 1994 تزوجا في هاواي.

ولازالت التفاصيل المالية للطلاق غير واضحة.

ويمتلك بيل جيتس 1.37٪ من أسهم مايكروسوفت القائمة ، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 26 مليار دولار ، وفقًا لـ FactSet.

ويأتي هذا الإعلان بعد عامين من إعلان جيف بيزوس ، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أنه وزوجته ماكينزي انفصلا.