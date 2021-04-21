رياضة

«لم نعد جزءًا من هذا المشروع».. إنتر ميلان ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

إنتر ميلان أعلن عبر بيان رسمي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي
إسلام مصطفى 12:52 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 12:52 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي بشكل نهائي، انسحابه الرسمي من بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد، على غرار ما قامت به أندية إنجلترا، في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وقال إنتر ميلان عبر بيان رسمي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: «أكد إنترناسيونالي أن النادي لم يعد جزءًا من مشروع السوبر ليج، نحن ملتزمون دائمًا بتقديم أفضل تجربة كرة قدم للجماهير».

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وأضاف: «كان الابتكار والشمول جزءًا من DNA منذ تأسيسنا، إن التزامنا مع جميع أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن يتغير أبدًا».

وتابع: «يعتقد إنتر أن كرة القدم مثل أي قطاع نشاط، يجب أن تكون مهتمة بتحسين مسابقاتها باستمرار من أجل الاستمرار في إثارة الجماهير من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم في إطار الاستدامة المالية».

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واختتم الحديث: «من خلال هذه الرؤية سنواصل العمل مع المؤسسات وجميع أصحاب المصلحة من أجل مستقبل الرياضة الذي نحبه جميعًا».

يُذكر أن أندية مانشستر يونايتد، ليفربول، وأرسنال، وتوتنام، وتشيلسي، أعلنوا الانسحاب الرسمي من دوري السوبر الأوروبي.

وأصدرت الأندية بيانات رسمية في توقيت واحد لإعلان الانسحاب، ومن قبلهم بساعات قليلة كان مانشستر سيتي هو الآخر أصدر بيانه الخاص بانسحابه من «السوبر ليج».

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كما أعلن أتليتكو مدريد، صباح اليوم الأربعاء، انسحابه الرسمي من بطولة دوري السوبر الأوروبي عبر بيان رسمي.

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بقلم إسلام مصطفى

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