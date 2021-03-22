“لم نسرح موظفين أو نخفض مرتبات”.. مصر للطيران: نتوقع طلب 7 مليارات جنيه مساعدات حكومية

حصلت على 5 مليارات جنيه في وقت سابق

حصلت شركة مصر للطيران على 5 مليارات جنيه مساعدات حكومية لعبور تداعيات جائحة كورونا، لكنها تستعد لطلب مبلغ آخر قد يصل إلى 7 مليارات جنيه.

ووفق “العربية نت”، أكد رشدي زكريا الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران على حاجة الشركة إلى مساندة الحكومة في سداد قروض ورسوم تأجير طائرات، وقال إنه متفائل بمواصلة الحكومة مساعدة الشركة.

وتابع: “الشركة حصلت على 5 مليارات جنيه من الحكومة ومن المتوقع أن نطلب من الحكومة 5-7 مليارات جنيه هذا العام”.

وقال إن الشركة لم تسرح موظفين أو تخفض الرواتب نتيجة الجائحة.

ونوه بأن الاحتياطيات النقدية يمكن أن تصمد في مواجهة الإنفاق الحالي.

هيكلة الشركة

وفي تصريحات لـ CNBC، قال زكريا إنه تقرر إعادة هيكلة الشركة القابضة وتقليص عدد الشركات التابعة إلى 3 شركات فقط ما من شأنه تعظيم العوائد وتقليل المعاملات البينية بين الشركات.

وأوضح أن عام 2020 كان صعبا على الشركة التي تكبدت خسائر في النصف الأول من العام بنحو مليار جنيه شهريا.

وتابع: “تقلصت الخسائر في النصف الثاني بعد إعادة فتح خطوط الطيران جزئيا لتصل إلى 500 مليون جنيه شهريا”.

رحلات إلى تل أبيب

وفي سياق متصل، أوضح زكريا أن الطلب غير مرتفع على الرحلات الداخلية في مصر.

وأوضح أن الطلب على الخطوط المتجهة للدوحة ليس مرتفعا لكنه يتوقع أن يزيد.

وأعرب عن نية الشركة في بدء تسيير رحلات إلى تل أبيب.

وشدد على أنه لا نية لطلب شراء طائرات جديدة، ولا نية لخفض حجم أسطول الطائرات.

توسع في السودان وغانا

ولفت إلى أن الشركة تجري محادثات تجارية مع الخطوط الجوية السودانية بشأن مشروع مشترك محتمل.

ولفت إلى أن الخطوط السودانية قد تشغل بعض أسطول مصر للطيران إذا أبرمت صفقة.

كما لفت الرئيس التنفيذي لمصر للطيران إلى الاقتراب من مشروع مشترك في غانا سيبدأ بأربع طائرات بوينج 737، وسيبدأ في غضون شهرين.

وتتفاوض الشركة مع السلطات في غانا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع عقد شراكة لإنشاء شركة طيران محلية تستحوذ فيها مصر على حصة 75% مقابل 25% لدولة غانا.

ولفت إلى أن المشروع المشترك في غانا سيطلق عليه على الأرجح إير غانا، وقال إن المشروع سيستأجر بعض طائرات “مصر للطيران”.