«لم نستقر على اسم محدد».. رئيس لجنة الحكام: قمة الأهلي والزمالك بحكام مصريين

أعلن عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، عن أنه سيدير لقاء القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري حكمًا مصريًا بشكل نهائي.



وقال عصام عبدالفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية: «القمة بحكام مصريين والزمالك والأهلي لم يطلبا حكام أجانب وهذا دليل على ثقة في الحكام المصريين ونشكرهم على تلك الثقة».



وأضاف: «لم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم الحكم المصري الذي سيدير اللقاء، ولكن لم أفكر في حكم أجنبي ونسعى لثقة الحكم المصري، مباراتي القمة الموسم الماضي كانت بحكام مصريين وشهدت تفوقا كبيرا لهم».