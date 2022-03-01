«لم نتوقف عن دورنا الإنساني في أصعب الظروف».. مساعد وزير الداخلية يستعرض جهود الحماية المدنية

قال اللواء حازم عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، إن وزارة الداخلية تتبع منظومة متوازنة ومتكاملة لمواكبة التطور التكنولوجي، ومواكبة العصر الحديث من أجل الارتقاء بمستوى الحماية المدنية المقدمة للمواطن، وللحفاظ على ممتلكات الدولة.

مساعد وزير الداخلية: التطور التكنولوجي يتطلب مزيدًا من العطاء لرجال الحماية المدنية

وأوضح مساعد الوزير خلال كلمته في احتفالية الداخلية، باليوم العالمي للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن رجال الحماية المدنية لم يتوقفوا عن أداء دورهم الإنساني في أصعب الظروف مستشهدًا بفترة انتشار فيروس “كورونا”.

واستعرض مساعد الوزير، الجهود والتضحيات التي قام بها رجال الحماية المدنية، مثمنًا ما قدمه شهداء ومصابي الحماية المدنية في الإطفاء والمفرقعات والإنقاذ النهري.

وأكد أن التطور التكنولوجي والامتداد العمراني أصبح من سمات المجتمع المصري، وهو ما يتطلب من أجهزة الحماية المدنية، بذل المزيد من العطاء، حيث يكبر دوره في الحفاظ على الأرواح.

مساعد وزير الداخلية: حريصون على تقديم الدعم لمؤسسات الدولة

ولفت إلى أن دور القطاع يتمثل في حماية المواطنين وممتلكاتهم، ومقدرات الدولة ومواجهة الكوارث بجميع مستوياتها، مشيرًا إلى حرصه على تقديم الدعم لجميع مؤسسات الدولة.

وتطرق إلى الدورات التدريبية التي تنظمها الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة، والمنشآت الخاصة لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والإسعافات الأولية لديهم.

وأشاد بالتنسيق والتكاتف مع رجال القوات المسلحة، الذين يعملون في نفس المجال، كما سلط الضوء على الامكانيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها القطاع في التعامل مع البلاغات.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، الذي يتزامن مع الأول من مارس كل عام، بحضور مساعد وزير الداخلية للقطاع.

احتفالية اليوم العالمي للحماية المدنية

وأقيمت الاحتفالية هذا العام، تحت شعار: “دور الحماية المدنية لحماية منكوبي الأزمات”، وتتزامن احتفالية الداخلية مع احتفالات المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO.

وخلال الاحتفالية استعرضت الداخلية أحدث أجهزة ومعدات قطاع الحماية المدنية في إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين العالقين، وتفكيك العبوات الناسفة، وذلك ضمن مواجهة الإرهاب.