لم نتلق إخطارات.. «بالم هيلز» ترد على أنباء شراء صندوق الاستثمارات السعودي حصة بالشركة

علقت شركة بالم هيلز للتعمير، على الخبر المنشور، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى لشراء حصة في الشركة.

وأشارت بالم هيلز للتعمير في إفصاح لإدارة البورصة، أنها لم تتلق أى إخطارات رسمية بخصوص بيع أحد المساهمين الرئيسيين لها مساهمته في الشركة.

وأكدت بالم هيلز للتعمير التزامها بتطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

يذكر أن نتائج أعمال شركة بالم هيلز، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، تضمنت ارتفاع صافي الأرباح بنحو 9%، لتصل 608 ملايين جنيه، مقابل 558 مليون جنيه النصف الأول من 2022.

وتخطت المبيعات الجديدة لشركة بالم هيلز للتعمير، 19.6 مليار جنيه، متجاوزة المبيعات المحققة خلال العام الماضي والبالغة 10.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 84%.

وبلغت إيرادات بالم هيلز للتعمير خلال النصف الأول من العام الجاري 6.91 مليار جنيه، مقابل 6.94 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وبلغ مجمل الربح 2.3 مليار جنيه، بزيادة 0.4%، مقارنة بالنصف الأول من 2022.