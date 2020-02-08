رياضة

«لم تنفذ بالكامل».. اتحاد الكرة يكشف نسبة بيع تذاكر مباراة السوبر المصري في الإمارات

يستعد ملعب محمد بن زايد في أبوظبي لاستقبال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الـ20 من شهر فبراير الجاري.
إسلام مصطفى 8:17 م, السبت, 8 فبراير 20 8:17 م, السبت, 8 فبراير 20

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نفى اتحاد الكرة المصري نفاذ التذاكر المخصصة لكل من الأهلي والزمالك استعدادًا لمواجهتهما في السوبر المصري في أبو ظبي الإماراتية.

ويستعد ملعب محمد بن زايد في أبوظبي لاستقبال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الـ20 من شهر فبراير الجاري.

وأوضح اتحاد الكرة أنه تم بيع 66% من تذاكر لقاء السوبر المقرر إقامته داخل ستاد زايد الذي يتسع لـ39 ألف متفرجًا.

وكان محمد فضل، عضو لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمكلف بملف مباراة السوبر كشف عن بيع حق تذاكر المباراة لمجلس أبو ظبي مقابل 3 ملايين درهم إماراتي.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحمل تذاكر الطيران والإقامة وملاعب التدريب والانتقالات الداخلية.

وأوضح أنه ارتفع العدد المسموح لكل فريق إلى 50 عضوا، من بينها 20 تذكرة في درجة رجال الأعمال بدلًا من 40 عضوًا.

ويتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي تخصيص 3 سيارات ليموزين وحافلة مكيفة، إضافة لنقل المهمات من خلال عربة خاصة وزيادة بعثة الاتحاد المصري لـ35 فردًا.

كما يتحمل تكاليف تطبيق تقنية الفيديو وطاقم الحكام الأجنبي الذي سيتم اختياره بمعرفة لجنة الحكام المصرية.

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بقلم إسلام مصطفى

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