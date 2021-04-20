اقتصاد وأسواق

«لم تنعقد منذ 2009» مصر وليبيا تتفقان على بدء التحضير للاجتماعات اللجنة العليا المشتركة‎

وزير القوى العاملة أشار إلى أن ملف العمالة المصرية في ليبيا سوف يشهد تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة.
صفية حمدي 9:40 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 9:40 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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خلال جلسة المباحثات الموسعة بين الوفدين المصرى والليبى، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، اتفق الجانبان على بدء التحضير اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المقبلة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ ٢٠٠٩.

وأكد رئيسا وزراء البلدين على أهمية مراجعة كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها من قبل، من أجل تقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث، مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات فى كل المجالات محل الاهتمام المشترك.

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وأشار الجانبان لما تم التوافق عليه خلال المباحثات الثنائية بين وزيرى القوى العاملة فى الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية.

وأكد وزير القوى العاملة المصرى محمد سعفان أن هذا الملف سوف يشهد تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة.

واستعرض وزيرا الكهرباء ما تم التوافق بشأنه فى ملف الربط الكهربائي، ومساهمة الشركات المصرية فى إنشاء محطات توليد كهرباء فى ليبيا، حتى تستفيد ليبيا من التجربة المصرية الرائدة فى حل مشكلة نقص الطاقة.

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وفى مجال الصحة، نوهت وزيرة الصحة هالة زايد إلى ما سوف تسهم به وزارة الصحة المصرية فى دعم قطاع الصحة فى ليبيا، ولا سيما فى مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذلك مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.

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بقلم صفية حمدي

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