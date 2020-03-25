لم تكن تعاني مشاكل صحية.. وفاة شابة عشرينية بفيروس كورونا في بريطانيا

توفيت شابة بريطانية (21 سنة) لم تكن تعاني مشاكل صحية سابقة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويأتي وفاة الشابة البريطانية بعد يوم من إعلان السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن وفاة مراهق أصيب بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة تسجل في الولايات المتحدة لدى شخص يقل عمره عن 18 عاما.

ويرى الخبراء أنه من النادر للغاية أن يتسبب الفيروس المستجد بمضاعفات خطرة لدى الأطفال، وهناك عدد محدود جدًا في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفوا.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

يذكر أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أطلق خطة عالمية تستهدف جمع 2 مليار دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جوتيريش إن كورونا جائحة تهدد الإنسانية برمتها.

وجاءة الخطة تحت اسم “رد إنساني عالمي” وتستمر حتى ديسمبر المقبل مع دعوة إلى جمع مساعدات بقيمة ملياري دولار.