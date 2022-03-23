لميس نجم : القطاع المصرفي بذل جهدا كبيرا في مجال تمكين المرأة

القطاع المصرفى مكث خلال الفترة الماضية على دعم المرأة ، فكل بنك يعمل طبقا لسياسة واستراتيجية واضحة فى هذا الشأن

أكدت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى ، أنه تم صرف ما يقرب من 220 مليون جنيه دعما للمرأة فى إطار تمكين السيدات فى الجهاز المصرفى، مشيرة إلى أن القطاع المصرفى مكث خلال الفترة الماضية على دعم المرأة ، فكل بنك يعمل طبقا لسياسة واستراتيجية واضحة فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة تحت عنوان: “تكمين المرأة اقتصاديا” لمؤتمر التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة.

وأوضحت نجم أن البنوك سعت خلال الفترة الماضية لتوفير التمويل اللازم سواء من خلال الحرف اليدوية أو المشاريع الاقتصادية تحت مظلة مشاريع متناهية الصغر.