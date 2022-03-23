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لميس نجم : القطاع المصرفي بذل جهدا كبيرا في مجال تمكين المرأة

القطاع المصرفى مكث خلال الفترة الماضية على دعم المرأة ، فكل بنك يعمل طبقا لسياسة واستراتيجية واضحة فى هذا الشأن
الشاذلي جمعة 2:28 م, الأربعاء, 23 مارس 22 2:28 م, الأربعاء, 23 مارس 22

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أكدت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى ، أنه تم صرف ما يقرب من 220 مليون جنيه دعما للمرأة فى إطار تمكين السيدات فى الجهاز المصرفى، مشيرة إلى أن القطاع المصرفى مكث خلال الفترة الماضية على دعم المرأة ، فكل بنك يعمل طبقا لسياسة واستراتيجية واضحة فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة تحت عنوان: “تكمين المرأة اقتصاديا” لمؤتمر التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة.

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وأوضحت نجم أن البنوك سعت خلال الفترة الماضية لتوفير التمويل اللازم سواء من خلال الحرف اليدوية أو المشاريع الاقتصادية تحت مظلة مشاريع متناهية الصغر.

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بقلم الشاذلي جمعة

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