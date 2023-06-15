لميس نجم: البنوك شاركت في شراء كراتين رمضانية بـ 145 مليون جنيه

قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، إن البنوك شاركت في شراء كراتين رمضانية تقدر بـ 145 مليون جنيه.

القطاع المصرفي وقطاعات التنمية المجتمعية

وأضافت خلال مؤتمر بعنوان البنوك والقطاع الخاص، شراكة اقتصادية ومجتمعية، تحت رعاية الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن البنك المركزي أنفق على قطاع الصحة ما يقرب من 7 مليارات جنيه خلال 4 سنوات.

وأفادت نجم أن كل بنك يوجه اهتمامه إلى جانب من جوانب المسئولية المجتمعية، وعلى سبيل المثال البنك التجاري الدولي، يهتم بصحة الاطفال وتنمية الطفل، بنوك أخرى تهتم لريادة أعمال وريادة الشباب، من مشاريع تكنولوجيا مالية.

وقالت نجم إن شركات القطاع الخاص تتعاون مع البنوك والتحدث في جميع منتديات الاستدامة والتنمية المجتمعية، وبحث كيفية توجيه الإنفاق للتطوير.