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لميس الحديدي ناعية الراحل هاني رسلان : كان رجلا عظيما ودافع عن قضية النيل باستماتة

نعت الإعلامية لميس الحديدي الراحل الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية الذي قضى اليوم بعد معاناة من تداعيات فيروس كورونا. وقالت: "دافع عن قضية النيل باستماتة وكان رجلا عظيما ومن أبرز خبراء مصر في مياه النيل". وتابعت…

المال - خاص 11:55 م, السبت, 4 ديسمبر 21 11:55 م, السبت, 4 ديسمبر 21

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نعت الإعلامية لميس الحديدي الراحل الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية الذي قضى اليوم بعد معاناة من تداعيات فيروس كورونا.

وقالت: “دافع عن قضية النيل باستماتة وكان رجلا عظيما ومن أبرز خبراء مصر في مياه النيل”.


وتابعت خلال برنامجها ” كلمة أخيرة ” المذاع على شاشة ” ON” قائلة : ” كنا نلجأ له في تحليل أزمة مياه النيل وله رؤية وطنية خاصة
و أعلنت الدكتورة أماني الطويل مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة صباح اليوم ، وفاة الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، متأثر بتداعيات فيروس كورونا.

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وكتبت أماني الطويل عبر فيسبوك: “فقد مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الزميل الأستاذ هاني رسلان متأثرا بتداعيات اللعين كورونا”.

وتابعت: “نعزي أنفسنا، وأهله ومحبيه وأصدقائه.ونذكر للفقيد عظيم عمله ومجهوده لخدمة قضايا وطنه ، وقضايا وادي النيل ،خصوصا دراسات الشئون السودانية، ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يمن عليه الله سبحانه وتعالي بفسيح جناته.إنا لله وإنا إليه لراجعون”.

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بقلم المال - خاص

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