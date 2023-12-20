لميس الحديدي: مجموعة طلعت مصطفى ستشتري حصة تصل لـ51% في عدد من الفنادق التاريخية بدلاً من 37%

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن مجموعة طلعت مصطفى ستشتري اليوم الأربعاء حصة تصل لـ51% في عدد من الفنادق التاريخية بدلاً من 37%.

وأشارت عبر برنامجها المتفلز الثلاثاء إلى توقيع صفقة الأرباء بين مجموعة هشام طلعت مصطفى ومن معها من شركاء أجنبية بالاتفاق مع الحكومة لشراء حصة في عدد من الفنادق التاريخية، مشيرة إلى أنه بموجب هذا الاتفاق مجموعة طلعت مصطفى ستشتري حصة تصل لـ51% في مجموعة من الفنادق التاريخية .



وأوضحت الحديدي أنه طبقا لما وصفته بمعلومات من مصادر خاصة أن مجموعة طلعت مصطفى من المتوقع أن تصل حصتها في الفنادق إلى 51% مقارنة بنسبة 37% في بداية التفاوض حول الصفقة من شركة إيجو تك المالكة لعدد من الفنادق وتضم ماريوت الزمالك ومينا هاوس الهرم وسيسل الإسكندرية وموفنبيك وكتاركت أسوان بإجمالي سبع فنادق تاريخية.



وكشفت أيضاً أنه قيمة الضخ قد ترتفع إلى مليار دولار بدلاً من 700 مليون دولار وأن هذه العوائد الدولارية التي يجري الاتفاق عليها ستكون تحويلات خارجية وليست من السوق المحلي.



وشددت على أهمية تلك الصفقة حيث تدر عائد دولاري ضخم بالاضافة لإنقاذ الفنادق التاريخية .