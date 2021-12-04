ثقافة وفنون

لميس الحديدي: الفنانة شيرين عبد الوهاب ست محترمة وانفصلت عن زوجها بهدوء

قالت الإعلامية لميس الحديدي ، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب "ست محترمة وانفصلت بهدوء"، تعليقا على أزمة طلاق الفنانةمن زوجها حسام حبيب بعد سجال طويل. وأضاف "مين ميحبش شيرين؟ كل المشاعر في صوتها.. وتعرضت لأزمة كبيرة خلال 3 سنوات". وقال…

حسين القباني 11:59 م, السبت, 4 ديسمبر 21 11:59 م, السبت, 4 ديسمبر 21

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قالت الإعلامية لميس الحديدي ، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب “ست محترمة وانفصلت بهدوء”، تعليقا على أزمة طلاق الفنانةمن زوجها حسام حبيب بعد سجال طويل.

وأضاف “مين ميحبش شيرين؟ كل المشاعر في صوتها.. وتعرضت لأزمة كبيرة خلال 3 سنوات”.

وقال ” شيرين ست محترمة وانفصلت بهدوء.. وبدأت صفحة جديدة من حياتها بهدوء”.

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وأشادت خلال خلال برنامجها ” كلمة أخيرة ” المذاع على شاشة ” ON” ببيان شيرين عبد الوهاب الذي حسمت فيه الجدل بعد تردد أنباء عن انفصالها.

وقالت الحديدي: ” أسعدني في بيان شيرين عبدالوهاب أنها ستعود بقوة.. وبقالنا 3 سنوات مسمعناش أغنية جديدة لها”.


وأضافت : “مش هخش في تسريبات موضوع شيرين ولا التفاصيل.. اللي يهمني نتيجة ما حدث وتدخل الناس في التفاصيل هو تمن الشهرة، وكثير من المشاهير وضعوا حياتهم على الملأ والسوشيال ميديا والشهرة لها ثمن”.

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وأوضحت أن شيرين لديها موهبة وحب الناس وهذا يمنحها القوة والصلابة.

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بقلم حسين القباني

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