لميس الحديدى تهاجم محافظ المركزى بسبب تعديلات قانون البنوك

- الحديدي: عامر انتزع صلاحيات من الرئيس ورئيس الوزراء وعاد للثأر من قيادات البنوكأحمد الدسوقى:شنت الاعلامية لميس الحديدى، هجوماً حاداً على محافظ البنك المركزى بسبب إجراء بعض التعديلات الجديدة على قانون البنوك الحالى، ولم تكشف عن تفاصيل التعديلات.وقالت الحديدى، خلال برنامجها "هنا العاصم

– الحديدي: عامر انتزع صلاحيات من الرئيس ورئيس الوزراء وعاد للثأر من قيادات البنوك





أحمد الدسوقى:

شنت الاعلامية لميس الحديدى، هجوماً حاداً على محافظ البنك المركزى بسبب إجراء بعض التعديلات الجديدة على قانون البنوك الحالى، ولم تكشف عن تفاصيل التعديلات.

وقالت الحديدى، خلال برنامجها “هنا العاصمة”، إن محافظ البنك المركزى تفرغ لاجراء حزمة من التعديلات “العجيبة”التي تزيد من صلاحياته على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وتابعت:”كنت أتخيل أنه في وقت تعمل فيه الحكومة على خفض التضخم أن يكون هدف المركزى هو السياسة النقدية السليمة”.

وأشارت إلى أن محافظ المركزي حاول سابقا اختيار رؤساء البنوك الخاصة لكن الأمر فشل، لافتة إلى أن عامر لم ييأس وأعاد صياغة الأمر وطرحه ضمن مشروع قانون البنوك ليثأر من بعض رؤوساء البنوك.