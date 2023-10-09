لمياء كمال: «قمة صوت مصر» تهدف للتركيز على التنمية السياحية وجذب الاستثمارات الأجنبية

انطلقت اليوم فعاليات قمة صوت مصر ” Narrative Summit 2023، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، في منطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر، تحت عنوان Egypt Forever Forward، وسط مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، والمتخصصين المحليين والدوليين، لطرح الرؤى والأفكار البناءة التي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.



وقالت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق ومؤسس قمة صوت مصر أن القمة هذا العام تجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين وكبار رجال الأعمال من المتحدثين والشركاء من مصر والعالم لنعمل معاً على الدفع التنمية السياحية من خلال عرض التجارب والخطط الطموحة لتنمية هذا القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال السياحة والمشروعات الاستثمارية الكبرى وتشجيع ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال لتطوير مشروعاتهم وتنمينها وخلق الشراكات.

وذكرت أن القمة تهدف لإبراز الصورة الإيجابية عن مصر من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تمت على مدار السنوات الماضية في ظل خطة الدولة المصرية.



وأعربت كامل عن سعادتها بإطلاق “قمة صوت مصر” بعد توقف 3 سنوات بسبب الوباء.. ولأن القمة تنطلق بشكل جديد وبعد دولي وإقليمي وفي موقع سياحي على ساحل البحر الأحمر.. للتركيز على التنمية السياحية في مصر ودور القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وأهمية ذلك في الدفع بالاقتصاد المصري، حيث تعد السياحة عملة رابحة في عملية التنمية، وأيضاً تأكيد أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأثنت كامل على جهود وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات المختلفة في مجال السياحة والعمل على نجاح هذه القمة.



ومن جانبه أعرب عمرو القاضي المدير التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن سعادته برعاية هذه القمة التي تشمل جلسات متنوعة وثرية وتعكس ثقافات مختلفة وهذه هي رؤيتنا في هيئة تنشيط السياحة حيث نستهدف رفع معدلات النمو في حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر إبراز الصورة الحقيقية لتاريخ مصر الحضاري ونهضتها الحديثة ومقوماتها السياحية المختلفة والتأكيد على التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية المصرية وللتأكيد على قدرة مصر التنافسية بين مصاف الدول السياحية.



ووجه القاضي الشكر إلي القائمين على تنظيم قمة صوت مصر مشيدا بدور القمة في تسويق الفرص الاستثمارية في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص.



ومن جانبه صرح إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية: “سعيد جدا باستضافة “سوما باي ” لقمة صوت مصر التي تشترك معنا في هدف تسويق الفرص الاستثمارية في السوق المصري أمام العالم مشيرا إلى أن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر وقادرة على النهوض بالاقتصاد المصري بسبب تمتع بلادنا بجميع مقومات جذب السياحة من حيث المناخ والتنوع الثقافي والجغرافي فضلا عن البنية التحتية وشبكة الطرق الجديدة.



وأضاف: نفتخر في سوما باي بأن نكون جزءاً من المساهمين في هذه السلسلة من الفعاليات التي نأمل أن تحقق طفرة كبيرة وتظهر مصر بصورة مشرفة لتلفت أنظار العالم نحو قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات على أعلى مستوى.

وأكد المسيري أن الشركة نجحت في مواجهة التحديات التي مرت بالقطاع السياحي و أبرزها وباء كورونا وذلك بسبب التزامنا بتطبيق مفهوم الاستدامة مشيرا إلى أن هناك طلب متزايد على العقارات الصديقة للبيئة التي تم تصميمها وبناؤها مع مراعاة مبادئ الاستدامة مثل كفاءة الطاقة والحفاظ على المياه وإدارة النفايات واستخدام المواد المحلية، فضلا عن الإقبال على الخدمات التي تعزز الرفاهية الجسدية والعقلية والعاطفية للسكان من خلال المنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية واليوجا والتأمل وخيارات الطعام الصحي.