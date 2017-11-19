لمياء كرم تشارك في مسرحية ٨ مساء

أحمد حمدي: خضعت الفنانة الشابة لمياء كرم لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور إسلام عارف، وظهرت من خلال الصور بأطلالة جديدة ومختلفة عما كانت تظهر به في السابق، وضحت من خلالها مدي رشاقتها. يذكر انها تشارك حاليا في بطولة مسرحية "8 مساء"، والذي يعرض يوميا ماعدا الاثنين على مسرح الغد بالبالون، وتعتبر ف

أحمد حمدي:





خضعت الفنانة الشابة لمياء كرم لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور إسلام عارف، وظهرت من خلال الصور بأطلالة جديدة ومختلفة عما كانت تظهر به في السابق، وضحت من خلالها مدي رشاقتها.

يذكر انها تشارك حاليا في بطولة مسرحية “8 مساء”، والذي يعرض يوميا ماعدا الاثنين على مسرح الغد بالبالون، وتعتبر فكرة العمل تجربة مختلفة يدعو المشاركين من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح، وتدور أحداث العرض حول أربعة اشخاص يقرر كل منهم الأنتقام من الآخر ويتفاجئ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها.

العرض بطولة وفاء الحكيم، محمد عبد العظيم ،لمياء كرم ،نائل على ، نور الجزار ،يحكى قصائده الشاعرعبدالله حسن ،ديكور مى زهدى ،موسيقى حاتم عزت ،ملابس نورهان سمير ، تأليف ياسمين فرج ، إخراج هشام على.