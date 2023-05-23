لمياء كامل عضوا غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية

قرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية تعيين لمياء كامل مساعد وزير السياحة و الآثار السابق للترويج عضوا غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة.

وتولت لمياء كامل مناصب مختلفة علي مدار مسيرتها المهنية في القطاع الخاص و القطاع الحكومي آخرها توليها منصب مساعد وزير السياحة والآثار للترويج في عهد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة السابق

ونجحت كامل في تنفيذ أهداف الوزارة في الترويج للمقاصد السياحية المصرية عبر حملات الترويج الخارجية باستخدام أحدث الأساليب العلمية المبتكرة وفنون العلاقات العامة و إدارة الحملات التسويقية.

و بدأت شركة أوراسكوم للتنمية مصر العام بنتائج تشغيلية ومالية إيجابية وقوية في جميع وجهاتها، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 52.8% لتصل إلى 3 مليارات جنيه، وتحقيق صافي ربح قدره 384.0 مليون جنيه مصري، على الرغم من تأثر خسائر فروق العملة الناتجة من تحريك سعر صرف الجنيه.

النتائج المالية

بلغ إجمالي الإيرادات، المحققة بنهاية الربع الأول من 2023، حوالي 3.0 مليار جنيه ، بزيادة 52.8%، مقارنة بـ1.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2220.

كما ارتفع مجمل الربح المحقق، بنهاية الربع الأول من 2023، بنسبة 60.9% ليصل إلى 1.1 مليار جنيه ، وهامش مجمل ربح 37.1%.

ترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 2.0 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 44.3%، مقارنة بالربع الأول من 2022، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 61.8% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه ، مقابل 721.1 مليون في الربع الأول من 2022

وقد سجلت الأرباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 519.5 مليون جنيه ، في الربع الأول من 2023، مقابل خسارة قدرها 108.2 مليون في الربع الأول من 2022.