لمياء كامل تتوّج بجائزة «THE BIZZ 2023» من قبل الاتحاد العالمي لقطاع الأعمال

توّجت لمياء كامل المدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية ومؤسس قمة صوت مصر، ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق، بجائزة “THE BIZZ 2023” من قبل منظمة الاتحاد العالمي لقطاع الأعمال “WORLDCOB”، وتم حصولها على شهادة الأداء المتميز في الأعمال نظير النجاحات التي حققتها طوال السنوات الماضية، والتزامها بتحقيق التميز المستمر.

كما حصلت شركة CC PLUS للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، على نفس الجائزة “THE BIZZ 2023” عن فئة الشركات الأكثر تميزًا في مصر والشرق الأوسط، تكريمًا لها لما أبدته من إجادة وتميز في الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، بشهادة المنظمين والمحكمين الدوليين لهذه الجائزة.

وتُكرّم هذه الجائزة، التميز في الأعمال للشركات منذ أكثر من سبعة عشر عامًا، من خلال لجنة التحكيم المؤلفة من متخصصين ومحترفين عالميين، ويتم الاختيار وفقاً لمعايير التقييم المستندة إلى الركائز الستة التي تضمن التميز في الأعمال وهم: الريادة في الإدارة، الجودة في توفير السلع والخدمات، قياس التنظيم الإداري للشركة، الإبداع والابتكار في الأعمال، التزامها بالمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، الإنجازات والأرقام التي حققتها الشركة خلال سنوات عملها، بالإضافة إلى النتائج التي تحققها.

وبهذه المناسبة، قالت لمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية ومؤسس قمة صوت مصر ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق: “أشعر بالفخر لحصولنا على جائزة BIZZ المرموقة، التي تعد واحدة من أفضل الجوائز العالمية في مجال البزنس، مما يزيد من مسؤولياتنا للحفاظ على المستوى المتميز الذي وصلنا إليه طوال مسيرتنا المهنية، ويدفعنا ذلك إلى تحدي أنفسنا لتحقيق مزيد من التفوق والتميز على كافة المستويات محلياً واقليمياً وعالميًا، وأود أن أهدي هذا الفوز إلى عملائنا وشركائنا الذين أولونا ثقتهم التي لولاها لما استطعنا أن ننجز ونتميز وبالتالي نحصد الجوائز العالمية”.

جدير بالذكر، أن منظمة الاتحاد العالمي لقطاع الأعمال “WORLDCOB” هي منظمة دولية تأسست عام 2004، مقرها في هيوستن، بولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى لتعزيز تنمية وتطوير الشركات الأكثر تميزاً في جميع دول العالم وذلك عبر تشجيعها ودعمها لمسيرة أعمالها ومساهمتها في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتضم المنظمة ما يقارب الـ 3500 عضواً من 130 بلداً من جميع أنحاء العالم.