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لمواكبة تطور الأداء الحكومي .. محافظ مطروح يلتقي وفد الأكاديمية العربية

بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية، وشباب تدريب البرنامج الرئاسى
معتز محمود 11:30 م, الأحد, 27 يونيو 21 11:30 م, الأحد, 27 يونيو 21

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استقبل اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، اليوم الأحد وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور إيهاب ياقوب مساعد رئيس الأكاديمية وعمداء عدد من الكليات والمعاهد والدراسات العليا بالأكاديمية، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية، وشباب تدريب البرنامج الرئاسى.

وذلك لبحث سبل تطوير الأداء والعمل بديوان عام محافظة مطروح والعمل على مواكبة الأداء الحكومى لتطور التكنولوجى مع ما أحدثه من نقله فى إدارة وصنع القرار، ومنها منظومة التحول الرقمى ومنظومة التأمين الصحى الجديدة وغيرها، وكذلك بما يواكب المشروعات التنموية الكبرى على أرض المحافظة ورؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات مع تقليل الوقت والجهد مع استثمار كافة الإمكانيات الموجودة.

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وسيتم عمل تقييم مع قراءة مؤشر أداء العمل الحالى ، والعمل على تحسينه من خلال إعداد التدريب والتأهيل المناسب وفق المهام الرئيسية لكل ادارة والمستهدف منها من أجل تحقيق الرضا الوظيفى وخدمة المواطنين والخدمات المقدمة ، مع تطوير الأداء والقدرة على الابتكار ، وذلك من خلال تعاون الأكاديمية مع المحافظة فى تنفيذ دورات تدريبية وكذلك الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهنى من خلال التقديم على درجة الماجيستير والدكتوراه فى عدد من التخصصات الهامة ذات الصلة بتطوير الأداء الحكومى.

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وفى سياق آخر، كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤخراً خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وذلك تشجيعا وتقديرا لجهود تطوير منظومة الشباب والرياضة بمطروح من حيث تطوير جميع مراكز الشباب مع تنفيذ وتنظيم العديد من الفعاليات الشبابية الرياضية والثقافية لأبناء المحافظة وبدعم من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في إطار تطوير العديد من القطاعات من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مطروح.

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بقلم معتز محمود

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