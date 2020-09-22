سيـــاســة

لمواصلة الجهود الداعمة للسلام .. اتصال هاتفي بين ولي عهد البحرين ونتنياهو

مشيرا إلى أن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة
المال - خاص 7:44 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 7:44 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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أعلنت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، الثلاثاء، أن اتصالا هاتفيا جرى بين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأكد ولي عهد البحرين على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

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وجرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

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كما نقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك قوله، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، إن إعلان تأييد السلام “إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائما”.

وتابع: “من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام، هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة”.

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بقلم المال - خاص

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