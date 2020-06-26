لمواجهة موجة انتقادات.. «لوريال» توقف استخدام كلمات مثل بيضاء وشقراء بمنتجاتها

قررت شركة لوريال، أكبر مصنع لمواد التجميل في العالم، التوقف عن استخدام كلمات في منتجاتها مثل ”بيضاء“ و“شقراء“ و“تفتيح“ لون البشرة، وذلك بعد يوم من إعلان شركة يونيليفر عن قرار مماثل، لمواجهة موجة انتقادات متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب رويترز.

ويونيليفر ولوريال شركتان كبيرتان في السوق العالمية لمساحيق تفتيح البشرة التي تستخدم في العديد من الدول الآسيوية والأفريقية والكاريبية، حيث تعتبر البشرة فاتحة اللون في كثير من الأحيان أمرًا مرغوبًا فيه.

وتعرضت شركة يونيليفر، على وجه الخصوص، لانتقادات بسبب علامتها التجارية فير آند لافلي في وقت يركز فيه العالم على الظلم العنصري بعد أسابيع من احتجاجات أثارتها في مايو وفاة جورج فلويد الأمريكي الأسود، بعدما احتجزته الشرطة في الولايات المتحدة.

أما شركة (جونسون آند جونسون) فذهبت إلى خطوة أبعد من ذلك، عندما قالت إنها ستوقف بيع مساحيق تفتيح البشرة التي تباع في دول آسيا والشرق الأوسط تحت علامتي (نيتروجينا) و(كلين آند كلير) التجاريتين.