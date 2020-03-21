لمواجهة «كورونا».. نقابة الفلاحين تطالب بفرض حظر تجوال فى جميع المحافظات

مؤكدة أنه على الرغم من كل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة إلا أن عددا من المواطنين لم يلتزموا بها

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بصدور قرار لفرض حظر تجوال كامل داخل البلاد لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بعد جهود الدولة فى منع معظم المواطنين من التجمعات ، مؤكدة أنه على الرغم من كل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة إلا أن عددا من المواطنين لم يلتزموا بها وما زالت التجمعات موجودة فى الشارع المصرى، ولا يزال هناك متهاونون فى التعامل مع هذه الأزمة.

وقال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، إن قرار فرض حظر التجوال هو الإجراء المتمم والحازم لحزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة ، مشيرا إلى أن هذا القرار قام بالفعل العديد من دول العالم باتخاذه لدرء وتقليل خطر انتشار الفيروس وتحديد بؤرة الانتشار والتعامل معها ، منوها إلى ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات حازمة حتى لو كانت تصاعدية كثيرة وخطيرة ، لذلك يتوجب فرض حظر التجول في أوقات معينة وأماكن محددة لأن الناس غير مدركة للخطر المحيط بها وهناك ما يشبه اللامبالاة.

وأوضح الأمين العام للفلاحين في تصريحات له اليوم السبت، أن الكثير من البلدان التي شهدت تفشيا كبيرا لفيروس كورونا بين مواطنيها لجأت لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال لمنع أي تجمعات تعمل على زيادة عدد المصابين والوفيات ، لافتا إلى أن الساعات القادمة هي التي ستحدد ما إذا كنا سننتصر على هذا الفيروس في مصر أم سيخرج عن السيطرة بفعل المتهاونين من المواطنين والذين سيؤذون بتهاونهم أنفسهم والجميع.

وأوضح أبواللوز ، أنه على مدار الأيام الماضية ، انتشرت مقاطع فيديو لمواطنين يجتمعون بأعداد كبيرة في الأسواق والمقاهى دون وجود تدابير احترازية أو وسائل وقاية من المرض ، مشيرا الى أن منظمة الصحة العالمية ، قد أكدت ارتفاع عدد الوفيات حول العالم إلى ٦٤٥٥ ، بينما بلغ عدد المصابين ١٦٥ ألفا ، والمتعافين 76588.