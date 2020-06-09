لمواجهة كورونا.. ضبط 9769 مخالفًا لقرارات الحكومة في يوم

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 9769 شخصًا وسائقًا لمخالفتهم قرارات الحكومة لمواجهة والحد من إنتشار فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ضمن تنفيذ حملاتها اليومية، إضافة إلى حملات إيقاف أعمال البناء في بعض المحافظات.

ارتداء الكمامة

واتخذت أجهزة الداخلية، الإجراءات القانونية مع 4926 سائق نقل جماعي مخالف لعدم ارتداء الكمامات الواقية، خلال 24 ساعة، مع توقيع الغرامة المقررة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل الجماعية، بإرتداء الكمامات الواقية.

خرق الحظر

على صعيد خرق الحظر، ضبطت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة، 4723 شخصًا مخالفًا لقرار حظر تحرك المواطنين.

وضبطت 2827 مركبة مخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

على جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن توجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.

مخالفات بناء

وضبطت 120 شخصًا مخالفًا للقرار أثناء قيامهم بأعمال بناء،

واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وفقًا لما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وتواصل أجهزة الداخلية حملاتها لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حرصًا على سلامة المواطنين.