اقتصاد وأسواق

لمواجهة كورونا.. شركة مصرية تنال رخصة تصنيع ريمديسيفير وتوزيعه عالميا

الدواء يستخدم لعلاج الحالات الحرجة في أمريكا
المال - خاص 4:12 م, الأحد, 14 يونيو 20 4:12 م, الأحد, 14 يونيو 20

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توصلت شركة إيفا فارما المصرية للصناعات الدوائية إلى اتفاق مع “جيلياد ساينسز” الأمريكية لتصنيع عقارها المضاد للفيروسات (ومن بينها كورونا) ريمديسيفير وتوزيعه في 127 دولة.

وحسب رويترز، أجازت السلطات المعنية استخدام ريمديسيفير بصفة استثنائية في مرضى الحالات الحرجة المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية.

وتستخدمه بعض الدول الأوروبية ضمن برامج الحالات الإنسانية.

وقالت إيفا في بيان اليوم إنه بموجب الاتفاق ”سيتوفر للشركة المصرية جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأمريكية من أجل تعزيز الجدول الزمني لإنتاج عقار ريمديسيفير في أسرع وقت ممكن“.

وأوضحت دراسة نشرت في مجلة نيتشر الطبية الأسبوع الماضي أن ريمديسيفير منع تطور المرض في الرئة في القردة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومازالت تجارب الدواء جارية على البشر وأظهرت البيانات الأولية أن الدواء ساعد مرضى على الشفاء أسرع من غيرهم.

وقال الباحثون في الدراسة إن قردة المكاك التي تلقت الدواء لم تظهر أي بوادر على إصابتها بمرض تنفسي وقل فيها ما يلحق بالرئتين من أذى.

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بقلم المال - خاص

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