لمواجهة «كورونا».. حجر صحي إلزامي للعاملين بالمنشآت السياحية بالبحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن تطبيق الإجراءات الاحترازية التالية لمواجهة فيروس كورونا الجديد _كوفيد 19، وذلك في إطار الخطة العامة للدولة بشأن مواجهة الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية تضمن سلامة المواطنين من الإصابة به، إضافة إلى سلامة السائحين الموجودين بالبلاد لحين مغادرتهم طبقاً لتوقيتات سفرهم.

وتضمنت الإجراءات، عدم مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة في المنشآت السياحية (الفنادق والمزارات والبازارات والمطاعم بداخلها.. إلخ)، لمدة 14 يوما اعتباراً من 16/ 3 /2020 أو من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، علي أن يخضغوا جميعاً للحجر الصحي، نظرًا لأن إيقاف حركة الطيران سيؤدي إلى مغادرة الأطقم العاملة في المنشآت السياحية إلى محل إقامتهم بمحافظتهم الأصلية.

تطهير المرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة

أما الإجراء الثاني: فهو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كل المنشآت السياحية، وكذلك المرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، فضلاً عن عدم استقبال حركة السياحة الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمحافظة.

إلزام المنشآت السياحية بالإبلاغ عن أي أعراض تظهر على أي فرد

كما تضمنت الإجراءات إلزام المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أي أعراض تظهر على أي فرد من الأطقم العاملة، والتأكيد على التزام جميع المنشآت السياحية بكل التعليمات السابقة طبقًا لكتابنا رقم 2064 بتاريخ 9/3/2020 بهذا الشأن.