لمواجهة «كورونا».. تعليق الزيارات بالسجون المصرية إلى آخر مارس

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأنه تقرر استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر شهر مارس الجاري.

وقال مسئول المركز، إنه في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وتابع أن ذلك بناءً على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن، وحرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

يذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد قررت تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من الثلاثاء، الموافق 10 من مارس الجاري.

ونفذت وزارة الداخلية خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها، من أعمال التعقيم والتطهير بكافة المباني والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية.

ودفعت الداخلية، بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المباني والمنشآت الشرطية، خاصة التى تشهد ارتيادًا جماهيريًا.

وشملت أعمال التعقيم قطاع السجون والأحوال المدنية، والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأقسام الشرطة، وذلك لضمان التطهير اللازم بتلك المواقع بما يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها، والعاملين بها.

يأتى ذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية لوزارة الداخلية، والتي تراعى فيها استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تضمن سلامتهم في كل موقع شرطي يتوجهون إليه، للحصول على الخدمات الشرطية.

واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين، بينها تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.