لمواجهة «النصب».. حماية المستهلك يكشف خطوات جديدة يجب اتباعها أثناء شراء السلع

يعاني الكثير من المواطنين لتعرضهم أحيانا لعمليات الغش التجاري أثناء شراء السلع المعروضة لهم، بسبب عدم اطلاعهم على الواجبات والشروط التي يجب اتباعها أثناء عملية الشراء.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك خصص الفترة الماضية رقم واتساب لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.

وأوضح جهاز حماية المستهلك الذي دائما يستقبل العديد من الشكاوى في هذا الشأن، أن عملية شراء أي سلعة أو منتج معروض في المحلات لابد أن تتوافر بها شروط معينة، كما يجب على المستهلك التأكد من عدة أشياء.

وتنشر «المال نيوز» في السطور التالية ما يجب على المستهلك اتباعه قبل الشراء:

التأكد من مصدر البضاعة التي يقوم بشرائها المستهلك وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها.

الاطلاع على كتيبات الضمان وتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.

عدم شراء السلع مجهولة المصدر من أي شخص.

الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.

عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية التي تعرض للمواطنين.

البحث دائما على السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

فحص السلع بشكل جيد والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.

التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يكشف للمواطنين الشروط التي يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.

وأجرى العديد من الحملات على الأسواق، أسفرت عن مصادرة حوالي مليون و625 ألف طن سلع غذائية ومنتجات أجهزة طبية مجهولة المصدر، وتقدر غرامتها بـ2 مليون جنيه.