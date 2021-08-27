لمواجهة المخاطر المالية.. «دلتا إيرلاينز» تفرض رسومًا على الموظفين غير المطعمين

رسوم دلتا إيرلاينز الإضافية ستطبق اعتبارًا من الأول من نوفمبر

قررت شركة دلتا إيرلاينز، ثالث أكبر شركة طيران في أمريكا، فرض رسوم إضافية شهرية بقيمة 200 دولار على الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” أن دلتا إيرلاينز ستدفع فقط رواتب إجازة مرضية لمصابي فيروس كورونا من الذين تلقّوا الجرعتين من اللقاح لكنهم أصيبوا مع ذلك.

رئيس دلتا إيرلاينز : سيساعد ذلك في وقف “التفشي الضاري” لفيروس كورونا

وقال رئيس دلتا إيرلاينز إد باستيان إن ذلك سيساعد في وقف “التفشي الضاري” لفيروس كورونا مع زيادة الإصابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتعدّ هذه أحدث محاولة من إحدى الشركات الكبيرة لإقناع الموظفين بتلقّي اللقاح.

رسوم دلتا إيرلاينز الإضافية ستطبق اعتبارًا من الأول من نوفمبر

وفي مذكرة إلى الموظفين، قال باستيان إن رسوم دلتا إيرلاينز الإضافية ستطبق اعتبارًا من الأول من نوفمبر على الموظفين المسجلين في خطة التأمين الصحي الخاصة بها، ما يعني أن معظم عمالها البالغ عددهم 75 ألف سيتأثرون.

وأضاف أن متوسط الإقامة في المستشفى بسبب فيروس كورونا يكلف الآن الشركة 50 ألف دولار للفرد، وهو أمر لا يمكن تحمله.

وتابع: “هذه التكلفة الإضافية ستكون ضرورية لمواجهة المخاطر المالية لشركتنا والتي يتسبب فيها قرار عدم التطعيم”.

وأشار إلى أنه “في الأسابيع الأخيرة منذ ظهور المتغير بي. 1.612.7، كل موظفي الشركة الذين نقلوا إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا هم من الذين لم يتلقّوا اللقاح بشكل كامل”.

اعتبارًا من 30 سبتمبر، سيتعين على موظفي دلتا إيرلاينز غير الملقحين إجراء اختبارات فيروس كورونا

واعتبارًا من 30 سبتمبر، سيتعين على موظفي دلتا إيرلاينز غير الملقحين إجراء اختبارات فيروس كورونا الأسبوعية وارتداء الأقنعة في جميع مواقع الشركة الداخلية.

في الوقت الحالي، يتعين على جميع موظفي الشركة الأمريكية ارتداء أقنعة على الطائرات، لكن ذلك لا ينطبق على مكاتب الشركة.

وتحاول الشركات الأمريكية تطبيق مجموعة من الأساليب لتشجيع الموظفين على تلقي التطعيم حيث يجتاح متحور دلتا من فيروس كورونا البلاد.

وبلغت بعض الشركات، مثل يونايتد إيرلاينز وجولدمان ساكس وعملاقا التكنولوجيا مايكروسوفت وغوغل، الموظفين بأنه يجب عليهم تلقي اللقاح كاملا للمجيء إلى العمل.

شركة الاستثمار العملاقة فانجارد تعرض مكافأة قدرها ألف دولار على الموظفين الذين تلقحوا

وعرضت شركة الاستثمار العملاقة فانجارد مكافأة قدرها 1000 دولار على الموظفين الذين تلقحوا، في حين أن أمازون وآبل ليس لديهما سياسة معمول بها بهذا الشأن.

وقال بنك كريدي سويس الاستثماري، يوم الأربعاء، إنه سيطلب من جميع الموظفين غير الملقحين العمل من المنزل اعتبارا من 7 سبتمبر. ومثل الآخرين، أجل أيضا العودة الكاملة إلى المكتب حتى أكتوبر.

وتأتي خطوة دلتا إيرلاينز في الوقت الذي تكافح فيه شركات الطيران الأمريكية لاستعادة الثقة بعد الانخفاض الحاد في الطلب خلال الوباء.

وبلغت عائدات الشركة من مبيعات بطاقات السفر للركاب 5.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، في انخفاض بأكثر من 50% عن الفترة نفسها من عام 2019 قبل بدء الأزمة.