الإسكندرية

لمواجهة التقلبات الجوية.. رئيس الشركة القابضة يناقش الحلول الفنية مع قيادات الصرف الصحى بالإسكندرية

اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، صباح اليوم، مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ورؤساء القطاعات الفنية والتخطيط ، لمناقشة الحلول الفنية المقترحة للمناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية، والتى تشهد تجمعات لمياه الأمطار،…

معتز محمود 10:12 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 10:12 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، صباح اليوم، مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ورؤساء القطاعات الفنية والتخطيط ، لمناقشة الحلول الفنية المقترحة للمناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية، والتى تشهد تجمعات لمياه الأمطار، فى فترات النوات وسقوط الأمطار الغزيرة.

وأكد رئيس الشركة القابضة، ضرورة المتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجات الاستعداد القصوى خلال فترة النوات، ومراجعة أماكن تمركزات المعدات والبدالات، وتطهير شنايش وبالوعات الأمطار بصفة مستمرة قبل وأثناء النوات فى فترات توقف الأمطار.

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وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى إلى ضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة والجهات التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة تداعيات موجة التقلبات الجوية.

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بقلم معتز محمود

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