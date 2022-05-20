لمواجهة ارتفاع الأسعار.. «تجارية الجيزة»: طرح السلع بتخفيضات تصل إلى 35% في 98 شادرا

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة أنه يتم البدء في تشغيل 98 شادر سلع غذائية واستهلاكية للمواطنين، وذلك لمواجهة موجة ارتفاع أسعار جميع السلع خلال الفترة المقبلة فى السوق المحلية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% بواقع 200 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

وقال الدجوي في تصريح لـ”المال” إن تلك الشوادر سيتم إقامتها بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 35% فى جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، ومحافظة الجيزة، ومديرية أمن الجيزة.

وأضاف أنه سيتم مشاركة 400 تاجر وشركة مواد غذائية فى الجيزة فى تلك الشوادر بشرط أن يكون العارض لديه سجل تجارى فى محافظة الجيزة.