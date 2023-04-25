لمن يرغب.. وزير التعليم يوافق على تأجيل امتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة العائدين من السودان

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لمن يرغب من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من دولة السودان الشقيق، في تأجيل أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 – 2023، وذلك للدور الثاني خلال شهر أغسطس المقبل، مع الحصول على الدرجات الفعلية للامتحانات.

وأكد حجازي أن هذا الاجراء المكمِّل يهدف لمنح الفرصة الكافية لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، لترتيب أوضاعهم ودراسة المناهج الدراسية بشكل كافٍ قبل أداء امتحانات نهاية العام.

وتهيب وزارة التربية والتعليم بطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان الراغبين في تأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني التقدم بطلب للإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة.