لمنع تراكم مياه الأمطار.. رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية يجتمع بالقيادات استعدادا لاستقبال الشتاء

اجتمع اللواء ا.ح. مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برؤساء قطاعات ومديري عموم المشروعات والتشغيل والصيانة والتخطيط للوقوف على نسب التطهير للشنايش والمطابق والمجمعات والبيارات بكل منطقة.

وتم استعراض نسب التطهير وموقف مناطق التشغيل والصيانة والحالة الفنية للسيارات والمعدات ومشروعات الصرف الصحي ومشروعات استراتيجية فصل مياه الأمطار، بخلاف الأعمال الجارية من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتأثيرها.

واستعرض قطاع التخطيط النقط الساخنة للعام السابق والتي تم تراكم مياه أمطار بها والحلول التي يتم اتخاذها لمنع تراكم المياه او الإسراع في استيعابها في تلك النقاط.

وأكد نافع علي التنسيق مع الأحياء والجهات التنفيذية للانتهاء من جميع النقاط التي تعوق عمليات التطهير والانتهاء من تطهير كامل الشبكة قبل انتهاء الشهر الجاري والمتابعة واعادة التطهير الدوري للشنايش والبيارات.و الي المشروعات الجارية بالمحافظة وضرورة المتابعة اللحظية مع المقاولين والاستعداد باجراءات الشركة في حالة الأمطار حتي الإنتهاء من جميع المشروعات.و

أشار رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية إلي التنسيق لبدء أعمال المحاكاة لمياه الأمطار اعتبارا من الاسبوع القادم التي تقوم بها الشركة بحضور قيادات المحافظة والأحياء في المناطق والميادين الحيوية والهامة للوقوف علي مدي إستيعاب شبكاتها لمياه الأمطار وحل المشاكل إن وجدت.

وشدد رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية علي الاستعداد الأمثل لسقوط الأمطار في الفترة الحالية وانه من المتوقع في اي وقت وصول تحذيرات الأرصاد الجوية بأمطار او ارتفاع موج البحر.