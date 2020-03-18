لمنع التكدسات.. «الداخلية» تتيح خدمات الأحوال المدنية والمرور إلكترونيًا (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية – اليوم الأربعاء- عن توفير خدمات استخراج الأوراق الرسمية الخاصة بقطاع الأحوال المدنية وبعض خدمات المرور، للمواطنين، على بوابتها الرسمية على الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى مقرات المصلحة أو إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار خطة الوزارة، للتسهيل على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

ونشرت وزارة الداخلية، فيديو عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” و”يوتيوب”، لتوعية المواطنين بخطوات الحصول على الخدمات. طريقة استخراج خدمات الأحوال المدنية

وأوضح فيديو الوزارة، خطوات استخراج الأوراق إلكترونيًا، وطرق توصيلها إلى المنزل عن طريق البريد.

وأشار الفيديو إلى أن المواطن يمكنه الدخول على موقع الداخلية، واختيار الخدمة وطريقة السداد ونوع الخدمة، في طريقة بديلة لمنع التكدسات والزحام.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونوهت الوزارة إلى توافر الخدمات الإلكترونية على تطبيق “Moi” الخاص بالهواتف الذكية عبر خطوات بسيطة، بعد تسجيل الدخول، أو إنشاء حساب.

كانت وزارة الداخلية، قد قررت تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة السيارات بجميع وحدات المرور، اعتبارًا من 19 مارس حتى 16 إبريل المقبل. طريقة استخراج خدمات المرور

وتقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ، على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانوناً، من خلال منافذ الدفع الإلكترونى (فورى) أو من خلال أحد مكاتب البريد.