لمنع الاحتكار.. «حماية المستهلك» يشن حملة مكبرة على الأسواق والتجار في حلوان

شن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والباعة الجائلين، وجميع منافذ البيع المتواجدة في نطاق حي حلوان التابع لمحافظة القاهرة.

تأتي الحملة للتأكد من وجود السلع الغذائية والتموينية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي بالأسواق وبالأسعار المناسبة للمواطن، مع التشديد على منع الاحتكار.

وخلال الحملة تم التأكيد على التجار بالأسواق والمحال التجارية على الالتزام بعرض كافة السلع، وعدم المغالاة فى الأسعار أو احتكار السلع.

كما تم التأكد من توافر كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون تطبيقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، خاصة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها.