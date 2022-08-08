«لمنع ارتفاع الأسعار».. 6 طرق لتقديم شكوى إلى «حماية المستهلك» مع بدء الأوكازيون الصيفي

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين 8 أغسطس ولمدة شهر العمل بالأكازيون الصيفي لعرض المنتجات بأسعار مخفضة، تخفيفا على المواطنين، ومن المستهدف مشاركة 3500 محل في مختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن المحال المشاركة فى الأوكازيون هي محال الملابس، الأحذية، والشنط، ومنتجات الجلود، والأقمشة، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من الأنشطة التجارية المختلفة.

ويعد الأوكازيون نشاطا اقتصاديا يستفيد منه المواطنون لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة وكذلك فرصة المحلات لرواج بيع السلع والمنتجات المعروضة والتي يساعد على رواج التجارة الداخلية لتنشيط الاقتصاد القومي.

ويتسائل العديد من المواطنين عن طرق التقدم بشكاوى لجهاز حماية المستهلك في حالة تعرضهم للغش من الباعة في الأكازيون التابع لوزارة التموين، فضلا عن منع أي مضايقات أو احتكار للسلع أو البيع بأسعار مرتفعة عن المعلن عنها داخل الأوكازيون.

وتنشر «المال» في السطور التالية الخطوات التي يجب اتباعها من المواطنين لتقديم شكوى في حماية المستهلك في حالة تعرضك لحالة من الغش داخل الأوكازيون، وهي كالأتي:

الاتصال بالخط الساخن الخاص 19588 من خلال أي خط أرضى.

عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.

إرسال شكواك إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجهاز على جوجل.

تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

وأكد جهاز حماية المستهلك على المواطنين خلال تقديم الشكوى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى «في حالة إستيفاء البيانات» على رقم الواتس 01281661882.

وتعمل كافة أفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظات بشن العديد من الحملات على الأكازيونات للتأكد من بيع السلع بالأسعار المعلن عنها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن هناك استعدادا تاما من الجهاز للأكازيون لمراقبة عملية البيع والشراء من قبل المواطنين والعاملين بالأوكازيونات لعدم حدوث أي تجاوزات وبيع السلع بأسعار مخففة.

ووضع قانون حماية المستهلك عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى مليونى جنيه.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليوني جنيه.