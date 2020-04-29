لمنح قروض «مستورة».. بروتوكول تعاون بين غرفة الإسماعيلية التجارية وبنك ناصر

وقعت الغرفة التجارية الاسماعيلية صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة بروتوكول تعاون بين الغرفة وبنك ناصر الاجتماعي لتسهيل حصول سيدات الأعمال بالغرفة على قرض مستورة.

وتضمن شرط القرض أن تكون السيدة مقيدة بالغرفة التجارية وبطاقة شخصية وخطاب من الغرفة باجتياز دورة تدريبية عن إدارة المشروعات.

يقدم بنك ناصر الاجتماعى القرض على هيئة مستلزمات ومعدات وغيره لخمسة مشروعات حددها البنك وهي: مشروعات تجارية، وخدمية، ومنزلية، وصناعية، وإنتاج حيواني.

حضر توقيع البرتوكول : إبراهيم خميرة نائب الغرفة وعبد الله خضير امين الصندوق وإيهاب ذهدى امين الصندوق المساعد والدكتورة دينا ياقوت رئيس مجلس سيدات الأعمال وعضو مجلس الإدارة وأمال ابراهيم نائب رئيس مجلس سيدات الأعمال وعضو مجلس الإدارة وممثل من بنك ناصر الاجتماعى.