لمناقشة توصيات كوب 27.. «زراعة الشيوخ» تستقبل وزير الري غدا

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، في اجتماعها غدا الأحد، استراتيجية وزارة الموارد المائية والري نحو الاستفادة القصوى من الموارد المائية المختلفة.

ومن المقرر حضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع الغد، لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الري، وكذلك توصيات قمة المناخ التي شهدتها مدينة شرم الشيخ الشهر الجاري، فيما يخص القطاع.

كما تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ اجتماعا بعد غد الأثنين، لدراسة تحديث منظومة التعاونيات بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، مسئولين عن وزارة الزراعة، والمسئولين عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.