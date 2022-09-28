لمناقشة الاستثمار ما بعد «كورونا».. انطلاق المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات بشرم الشيخ

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات بمدينة السلام شرم الشيخ تحت شعار (آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص)، لبحث العديد من الملفات أبرزها مناقشة الاستثمار ما بعد كورونا، ودور التحول الرقمي في التأمين الاجتماعي.

وينعقد تحت رعاية وحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي، الدكتور محمد معيط والدكتورة نيفين القباج، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي اللواء جمال عوض، خلال الفترة من 28 و29 سبتمبر الجاري.

ويعتبر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات في مجابهة جميع التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد في العالم العربي وكيفية التغلب عليها

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور ممثلي وفود العديد من الدول العربية منها ممثليين من البرلمان العربي، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية فلسطين، جمهورية لبنان، جمهورية تونس مملكة الأردن، الإمارات العربية، بالإضافة إلي العديد من المنظمات الدولية منها الجمعية الدولية لمنظمة الضمان الاجتماعي، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الوكالة الأمريكية للتطور الدولي، صندوق النقد الدولي، غرفة التجارة الأمريكية.

يذكر أن المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سينعقد ولأول مرة في إفريقيا بجمهورية مصر العربية باعتبارها رائدة أنظمة التأمين الاجتماعي في المنطقة.